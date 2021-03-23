Российская вакцина "Ковивак" поступит в гражданский оборот 28 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поставки российской вакцины от коронавируса "Ковивак" в гражданский оборот начнутся 28 марта. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает газета "Известия".

"28 марта начнутся первые поставки вакцины "Ковивак" в гражданский оборот", - сказала вице-премьер.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что вакцина "Ковивак" поступит в гражданский оборот уже в марте. По его словам, имеющиеся у центра мощности дают возможность произвести в первом полугодии 775 тыс. доз. До 2021 года планируется выпуск 10 млн доз вакцины за счет расширения технологической базы. 22 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что первые партии препарата "Ковивак" уже произведены.

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова и получившая название "Ковивак", была зарегистрирована в РФ 20 февраля.-0-