Российская вакцина от COVID-19 может появиться в учреждениях здравоохранения уже в середине августа

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может появиться в учреждениях здравоохранения в середине августа, сообщает ТАСС.
Исследовательский центр планирует подать на регистрацию свою вакцину против коронавируса 2-4 августа. "В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа", - сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется в конце июля - начале августа. Предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины показали, что у добровольцев вырабатывается иммунитет к инфекции.-0-