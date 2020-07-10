Российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты анализов добровольцев, тестирующих российскую вакцину от коронавируса, свидетельствуют о формировании у них иммунитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса", - сказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что врачи Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н.Бурденко ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев: проводят регулярные осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

"В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса вышли на завершающую стадию.-0-