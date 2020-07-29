Российская вакцина против COVID-19 находится на стадии госрегистрации

29 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Вакцина против COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, проходит процедуру госрегистрации. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, завершаются, препарат находится на стадии государственной регистрации", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от COVID-19, созданная центром Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.

Центром Гамалеи разработаны жидкая и лиофилированная формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале академика Бурденко.-0-