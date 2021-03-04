Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Лаосе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Фонд объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики. Страна стала 44-м государством мира, где официально зарегистрирован российский препарат.

Оформление вакцины осуществлялось в рамках ускоренной процедуры.-0-