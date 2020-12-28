Российские авиакомпании за 11 месяцев сократили перевозки на 46,2%

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские авиакомпании по итогам января-ноября 2020 года уменьшили перевозки по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 46,2% до 64,14 млн пассажиров, сообщает ТАСС.

При этом международные перевозки за отчетный период сократились на 75,6% до 12,56 млн пассажиров, внутренние - на 23,8% до 51,57 млн пассажиров.

В ноябре международные перевозки сократились на 85,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, а внутренние - на 22,6%.

При этом за 11 месяцев "Аэрофлот" сократил перевозки на 60,7% до 13,54 млн пассажиров, S7 - на 11,9% до 11,22 млн (ранее S7 и его дочерняя компания "Глобус" были объединены в одну авиакомпанию), "Победа" - на 12,4% до 8,22 млн, "Россия" - на 51% до 5,38 млн, а "Уральские авиалинии" снизили перевозки на 40,4%, до 5,34 млн пассажиров.-0-