Российские футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл сегодня освобождены из-под стражи, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области РФ на выездном заседании в исправительной колонии №4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Их адвокат Юрий Падалко сегодня сказал, что футболисты "должны будут зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, за ними будет осуществляться контроль до ноября-декабря".

Пресненский суд Москвы 8 мая за драку в центре города приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Павла Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.

В октябре 2018 года появилась информация о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев избили в столичном кафе "Кофемания" чиновника Минпромторга РФ. Позднее установлено, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления со стороны футболистов. Кроме того, они были замешаны в еще одной потасовке - совершили нападение на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин".-0-