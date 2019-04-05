Российские хирурги впервые в мире провели операцию в экзоскелете верхних конечностей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эндохирурги Волгоградской областной больницы № 1 провели первую в мире операцию в экзоскелете верхних конечностей, разработанном учеными Волгоградского медуниверситета. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи уже оценили разработку и уверены, что она будет востребована во всех клиниках мира. Экзоскелет поддерживает хирурга во время эндоскопических операций.

Преимущество эндоскопии в том, что она легче переносятся пациентами, однако при этой процедуре хирурги в течение нескольких часов находятся в статических позах, что приводит к перенапряжению отдельных групп мышц и к психоэмоциональному напряжению. 90% эндохирургов страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Новая разработка долго поддерживает руки в необходимом положении, снижает нагрузку на позвоночник. Хирурги смогут проводить сложные многочасовые операции практически не уставая.-0-