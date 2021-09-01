Российские ИТ-компании подписали хартию по защите детей в сети

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, сообщает РБК.

Крупнейшие интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы России подписали хартию по безопасности детей в интернете, в рамках которой был учрежден Альянс по защите детей в цифровой среде. Церемония прошла в формате видеоконференции, в ней участвовал президент России Владимир Путин.

Цель альянса - создание безопасной цифровой среды, благодаря которой дети получат возможность для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. Его участники обязались выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, который может нанести вред здоровью и развитию детей.

Среди подписантов добровольных обязательств - "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".

Сообщается, что участники альянса будут совершенствовать инструменты по защите несовершеннолетних в интернете, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере, механизм саморегулирования и внедрение социально ориентированных проектов по защите детей в цифровой среде.

В России с 1 февраля действует закон, который обязывает соцсети удалять сообщения с нецензурной лексикой, публикации, которые содержат данные о гостайне, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, оправдывают терроризм или призывают к нему. К недопустимому контенту относятся статьи, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя. Помимо этого, запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность.

С 2012 года в России действует закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", он ввел возрастную маркировку информационной продукции.-0-