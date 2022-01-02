Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
Космонавты сейчас готовятся к выходу в открытый космос. "Открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15.00", - говорится в сообщении госкорпорации.
Деятельность вне корабля займет шесть с половиной часов, задача космонавтов - интеграция узлового модуля "Причал", пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года. Как пояснили в Роскосмосе, предстоит "установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки".
Ранее журнал "Русский космос" сообщал, что российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.-0-