Российские миротворцы помогли вернуться в Нагорный Карабах более 11 тыс. беженцам

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские миротворцы с 14 ноября помогли вернуться домой более 11 тыс. жителям Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Так, с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

В Минобороны подчеркнули, что помогают также местным властям в восстановлении мирной жизни. К примеру, инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов, а патрули российских миротворцев сопровождают автотранспорт, который возит продукты и предметы первой необходимости в отдаленные населенные пункты.

Как уточняется, российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.-0-