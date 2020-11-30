Российские миротворцы развернули в Карабахе полевой госпиталь

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские военнослужащие медицинского отряда специального назначения развернули в Степанакерте полевой госпиталь, который будет оказывать помощь населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском ведомстве уточнили, что модули военного госпиталя развернуты на территории аэропорта в Степанакерте.

Специалисты медицинского отряда специального назначения организуют медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказание необходимой помощи населению Нагорного Карабаха. Госпиталь готов разместить до 40 человек.

В Минобороны отметили, что в регион прибыли более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 из Хабаровска в Ереван.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 т материальных средств.

В Минобороны РФ также сообщили, что при содействии российских миротворцев с территории Армении в Нагорный Карабах с 14 ноября вернулись 23 514 беженцев. При координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших.

Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.-0-