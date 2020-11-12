Российские миротворцы вошли в Степанакерт

12 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Основные силы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают развертывание в зоне своей ответственности. В частности, миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, вошел в Степанакерт, а ее передовые подразделения, дойдя до Шуши, приступили к развертыванию наблюдательных постов, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов. Передовые подразделения миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис - Сус - Гейтала - перевал Лысогорский - юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности "ЮГ", - сказал он.

Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов.

Игорь Конашенков добавил, что прибывшие в Армению российские миротворцы совершают марш в Горис. "Подразделения 2-го батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни совершают 300-километровый марш в район сосредоточения у населенного пункта Горис", - сказал он.

По словам генерал-майора, для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи.

"Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта Национальный центр управления обороной Российской Федерации осуществляет в круглосуточном режиме", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.-0-

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