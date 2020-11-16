Российские регионы ввели новые ограничения из-за COVID-19

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах с 16 ноября вводятся новые ограничения, сообщает телеканал "МИР24".

В Москве приостанавливают работу федеральные музеи и музеи-заповедники, ограничено до 25% максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Учащиеся колледжей, техникумов и вузов в Московской области с 16 ноября учатся дистанционно, их транспортные карты блокируются. Доступ в центры занятости населения и управления социальной защиты возможен только по записи.

В Петербурге на 50% сокращено количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Сотрудники предприятий и организаций старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями перешли на удаленный режим работы. В Ленинградской области дети могут не посещать детский сад, льготным категориям школьников при переходе на удаленное обучение предоставляется сухой паек. Кафе и рестораны работают до 23.00. Количество участников банкетов, церемоний в загсах, новогодних праздников ограничено до 18.

В Новосибирской области приостанавливается работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах. В Волгоградской области введен запрет на посещение торговых центров подростками без взрослых. Ужесточены правила ношения масок: они должны плотно закрывать нос и рот, маски необходимо носить также в лифтах и на автостоянках.

Режим обязательной самоизоляции введен в Тюменской области для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кафе и рестораны недоступны для посетителей с 23.00 до 06.00. Находиться в торгово-развлекательных центрах несовершеннолетним разрешается только в сопровождении взрослых.

Первым регионом, где с начала осени введен карантин, стала Бурятия. В регионе с 16 ноября на две недели закрываются торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, предприятия общественного питания, бани и сауны.

По данным на 16 ноября, число заразившихся коронавирусом в России за минувшие сутки возросло на 22 778, это новый максимум с начала пандемии. Всего в России коронавирус был выявлен у 1 948 603 человек. Число летальных исходов в стране из-за коронавируса за сутки возросло на 303 против 352 днем ранее. Всего от инфекции умерли 33 489 человек.-0-