Российские школы в новом учебном году вернутся к традиционному режиму

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство просвещения РФ не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ, сообщает ТАСС.

"Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. И то решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования", - сказал министр.

Организация учебного процесса, в том числе проведение линеек 1 сентября в школах, будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. "Я знаю, что многих этот вопрос очень беспокоит, как будет организован учебный процесс. Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к традиционному обучению, к полноценному режиму работы, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Сергей Кравцов.-0-