Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали 7 граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Demiroren.
Авария произошла в районе Манавгата в провинции Анталья. Как стало известно, перевернулся автобус, перевозивший из аэропорта в отели группу российских туристов.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает.
Предварительной причиной аварии называют плохие погодные условия, в результате чего водитель не справился с управлением.-0-