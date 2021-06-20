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20 июня 2021, 00:58

Российские ученые открыли новый класс антибиотиков

Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за 20 лет российские ученые открыли новый класс антибиотиков, результаты работы опубликовал научный журнал Angewandte Chemie International Edition. Такую информацию сообщает МИР 24.

Исследователи открыли новое семейство природных антибиотиков, производимых почвенными бактериями стрептомицетами. Специалисты выделили два основных компонента лекарства – гауземицины А и В. Они обладают активностью против грамположительных бактерий.

При помощи метода ЯМР-спектроскопии ученые выяснили химическую и пространственную структуру гауземицинов, а также изучили гены, которые отвечают за их биосинтез. Исследование показало, что гауземицины действуют на мембрану бактерий, но определить точную мишень действия новых антибиотиков в мембране пока не удалось.

Выпуск антибиотиков в 1940-60-х годах позволил лечить смертельные заболевания. С тех пор открытие новых соединений замедлилось, а повышение устойчивости микробов к антибиотикам требует регулярного введения новых препаратов. Последним введенным в практику природным антибиотиком был липопептид даптомицин, для использования его одобрили в 2003 году.-0-

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