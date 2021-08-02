Российские ученые разработали систему, предсказывающую обрушение зданий

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые создали компьютерную программу, которая прогнозирует сроки осаждения глинистого грунта под зданиями, предупреждая о возможных обрушениях. Об этом пишет пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), сообщает ТАСС.

"При исследовании мы обнаружили, что в зависимости от консистенции грунта деформации развиваются с различной скоростью. Мы создали программу, которая позволит быстро и точно рассчитать длительные осадки глинистых грунтов различных консистенций без проведения долгосрочных испытаний", - отметила автор проекта.

В основе программы - уравнения расчета относительной деформации грунта. Авторы создали интерфейс, позволяющий пользователю ввести исходные характеристики грунта и получить прогноз.

По словам ученых, разработка может быть востребована в проектных и научно-исследовательских организациях.-0-