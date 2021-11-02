Российские ученые создали тест на активность антител к коронавирусу

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые создали тест-систему для оценки нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Это первая подобная тест-система российского производства, сообщает газета "Известия".

Количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу разработали специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы. Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Кроме того, знать активность антител нужно в первую очередь для понимания, стоит человеку вакцинироваться (ревакцинироваться) или нет.

"Кроме определения количества антител, также важно знать их "качество" - силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз", - рассказал научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

По словам разработчиков, новый тест займет около полутора часов, сделать его можно будет одновременно с обычным анализом на антитела. Система прошла клинические испытания, и разработчики планируют отправить документы на ее регистрацию в Росздравнадзор.-0-