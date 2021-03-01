Российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса - Путин

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские вакцины от коронавируса эффективно борются новыми штаммами, заявил глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против новых штаммов, которые сегодня так всех пугают в Европе, да и не только в Европе", - сказал Владимир Путин.

"Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", - подчеркнул президент РФ.

Россия 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Второй российской вакциной от COVID-19 в октябре того же года стал препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор". Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса.

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова и получившая название "Ковивак", была зарегистрирована 20 февраля.-0-