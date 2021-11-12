Российские военные ученые создали БАД против коронавируса

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны РФ разработали биологически активную добавку "КовБАД", которая помогает снизить концентрацию коронавируса в организме человека в 16 раз на второй день применения. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишут "Ведомости".

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз", - рассказал Кириллов. БАД помогает снизить воздействие вируса на организм, поэтому болезнь протекает легче.

Ученые ЦНИИ разработали несколько образцов БАДов на основе экстракта эхинацеи, аронии, фукоидана, гидролизата кальмара тихоокеанского и других природных компонентов, которые повышают защиту организма от вируса. Один из БАДов был официально зарегистрирован в России.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России разрабатывается лекарство для подавления размножения коронавируса, однако оно появится позднее, чем препарат на основе антител. Клинические испытания препарата на основе антител планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца.-0-