Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа России, информирует РИА Новости.
"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевые машины ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе машины удалось подбить.
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