Российские вооруженные силы вывели из строя 211 военных объектов Украины

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211, заявил на брифинге сегодня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, информирует ТАСС.

"Всего российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций", - сказал Игорь Конашенков.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

По заявлению Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам Украины. Как подчеркнули в ведомстве, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.-0-