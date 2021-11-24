Российские врачи предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание, сообщает ТАСС.

Среди авторов главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса. В письме авторы выражают уверенность в том, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и "меньше людей будет умирать".-0-