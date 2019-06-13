Российские вузы планируют с 2021 года выдавать электронные дипломы

13 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российские вузы рассчитывают с 2021 года выдавать выпускникам цифровые документы об образовании.

Как уточнили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, для разработки новой модели в текущем году отберут первые пять вузов, а в 2020 году - еще 15. Названия конкретных учебных заведений пока не сообщаются.

В ведомстве добавили, что электронные дипломы станут частью цифрового портфолио, в которое войдет целый ряд сведений о студенте: участие в научных исследованиях, практики, курсы повышения квалификации, спортивные достижения. Отмечается, что доступ к цифровому портфолио гражданина будут иметь работодатели, поскольку их интересует не только диплом соискателя, но также его компетенции и навыки.

Типовое техническое решение для цифровых резюме внедрят уже в этом году на базе сайта "Современная цифровая образовательная среда". В дальнейшем планируется, что указанные решения будут развиваться в рамках программы по созданию цифровых университетов.-0-