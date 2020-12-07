Российский актер Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников заразился новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал "МИР24".

Отмечается, что первые симптомы заболевания у актера появились еще в конце ноября. В частности, Угольников потерял обоняние, у него повысилась температура и начался сухой кашель.

Сейчас актер находится в одной из больниц Москвы. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.-0-