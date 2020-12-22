Российский актер Сергей Маковецкий вылечился от коронавируса

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РФ Сергей Маковецкий вылечился от коронавируса и планирует вернуться на сцену Театра им. Вахтангова 28-29 декабря, сообщает ТАСС.

"У меня отрицательный тест на коронавирус. Если все будет хорошо, буду возвращаться к театральной жизни. Однако 23 и 24 декабря играть, видимо, не буду. Скорее всего, под Новый год, когда будут постановки "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", я постараюсь сыграть обязательно", - сообщил Маковецкий. Показы спектаклей "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", где артист исполняет главные роли, намечены на 28 и 29 декабря соответственно.

Маковецкий рассказал, что первый тест, который оказался положительным, он сдавал 9 декабря. Повторный тест у него взяли 20 декабря, он показал отрицательный результат.

На прошлой неделе директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок говорил, что у актера диагностировали коронавирус и он находится на домашнем лечении. Сам Сергей Маковецкий сообщал, что у него коронавирус в легкой форме.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. С 1980 года по настоящее время является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.-0-