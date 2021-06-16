Российский эксперт: лето - наиболее подходящий сезон для вакцинации от коронавируса

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый благоприятный для вакцинации от коронавируса период приходится на лето, когда сокращается количество сезонных инфекций и повышается иммунитет. Об этом ТАСС рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Лето - благоприятный период для вакцинации: снижается число сезонных вирусных инфекций, иммунитет лучше, так как человек постоянно получает витамины, употребляет натуральные продукты. Это самое благоприятное время для вакцинации", - сказал Евгений Тимаков.

Эксперт добавил, что вакцинация от коронавируса, безусловно, повлияет на текущую ситуацию, но не сразу, поскольку для выработки иммунитета после прививки должно пройти как минимум две недели, а в лучшем случае - 1,5 месяца. "Раньше чем через месяц вакцинация не начнет приносить свои плоды. К осени скорее всего будет четвертая волна. Если летом грамотно будет проведена вакцинация населения, то к осени мы будем готовы к тому, что эпидпроцесс будет контролироваться", - заключил Евгений Тимаков.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в Москве драматическим. "Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - заявил Сергей Собянин.

Мэр также уточнил, что более 1,8 млн человек сделали прививки от COVID-19 в Москве с начала кампании по вакцинации. "Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей", - отметил Сергей Собянин.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева сегодня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного в среду указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан обязала провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.-0-