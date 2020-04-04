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04 апреля 2020, 13:07

Российский эксперт рассказал об опасностях домашней самоизоляции

Алексей Филатов. Фото alfafilatov.com
Алексей Филатов. Фото alfafilatov.com
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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент союза "Офицеры группы АЛЬФА" Алексей Филатов на своем сайте рассказал о "побочных эффектах" домашней самоизоляции в связи с объявленным в России нерабочим апрелем, сообщает БЕЛТА.

"Многие эксперты заявили о важности и необходимости этой меры. "Она сохранит много жизней", - говорят. Но в морги поступает все больше жертв самоизоляции. Летальность наступила не из-за зловредного вируса, а по бытовым причинам. Большинство стран мира уже заметили проблему, но лекарства от нее, как и от COVID-19, ни у кого пока нет", - отмечает Алексей Филатов.

По его мнению, статистика смертности от коронавируса, разогнавшего жителей всей планеты по домам, отличается от гриппа и ОРВИ незначительно. Собственно, главная проблема, из-за которой властям подавляющего числа стран приходится идти на экстраординарные меры, заключается лишь в отсутствии вакцины и работающей схемы лечения.

Как только кривая заболеваемости пойдет вниз, а препарат будет разработан и произведен в достаточном количестве, мир вернется к привычной жизни, считает эксперт.

Но домашняя изоляция, постоянное нахождение в четырех стенах с семьей без возможности отвлечься на работу, встречи, друзей, прогулки - для некоторых это стало тяжелым, труднопереносимым испытанием. Алексей Филатов предостерегает от классического российского сценария самоизоляции - "заспиртовывания организма во имя борьбы с заразой. Люди пьют. А после начинается выяснение отношений, пьяные драки".

По данным эксперта, уже девять общественных организаций, помогающих жертвам домашнего насилия, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и главам регионов с просьбой срочно принять экстренные меры для защиты пострадавших в условиях самоизоляции. Уровень домашнего насилия значительно вырос. Тем временем полиция приостановила личный прием граждан - принимают только звонки и письма.

Алексей Филатов надеется, что самоизоляция в России не приведет к большим людским потерям, чем COVID-19, и не станет большим из зол. "В ближайшее время нам многое предстоит узнать о себе, обществе и о многих привычных, казалось бы, вещах", - подытожил он.-0-

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