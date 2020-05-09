Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь 75-летия Победы

9 мая, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"8 мая 2020 года в 22 часа 34 минуты по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 м", - сказали в пресс-службе. На дно впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы.

Кроме того, подводный беспилотник за три часа провел картографирование, фото и видеосъемку морского дна, также были изучены параметры морской среды.

"Это первый из экспериментов, которые запланированы по проекту "Витязь", - приводит пресс-служба слова генерального директора ФПИ Андрея Григорьева.

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Аппарат был доставлен на Тихоокеанский флот для проведения испытаний в апреле этого года. Затем в акватории Японского моря с борта спасательного буксира "Фотий Крылов" было выполнено несколько глубоководных погружений для подтверждения заявленных технических характеристик.

"Витязь" является частью комплекса сверхглубоководного погружения, работа над которым ведется с сентября 2017 года. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства. В отличие от работавших ранее в Мариинской впадине аппаратов Kaiko и Nereus аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта он может самостоятельно обходить препятствия, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи.-0-