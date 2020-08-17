Российский инфекционист: изоляция не дала положительного результата в борьбе с COVID-19

17 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российский инфекционист, профессор, ранее занимавший пост главного инфекциониста Департамента здравоохранения Москвы, Николай Малышев считает, что строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса, сообщает БЕЛТА.

По словам специалиста, очевидно, что количество зараженных коронавирусом в России уменьшается, но очень медленно. "Это является проблемой. Как можно бороться? Строгая изоляция - проходили, видим, что достичь положительного результата, элиминации вируса не удается", - сказал Николай Малышев сегодня на пресс-конференции.

Он отметил: таким образом, методов борьбы с коронавирусом в дальнейшем не так много. "Надо или дождаться появления эффективной вакцины, или это означает, что мы будем жить с коронавирусом и дальше", - полагает российский инфекционист.

Николай Малышев порекомендовал продолжать носить маски, а насчет эффективности перчаток высказался достаточно скептически.-0-