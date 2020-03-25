Российский истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря

Истребитель Су-27. Фото из архива
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель Су-27 ВКС России при выполнении плановых полетов пропал с экранов радаров над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны страны.
Самолет подал аварийный сигнал, находясь в 50 км от Феодосии.
По предварительным данным Минобороны России, воздушное судно упало в море. На его поиски и спасение летчика к предполагаемому месту крушения были направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Однако поиск осложняют затрудненные метеоусловия.-0-