Российский лайнер совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Санкт-Петербург-Худжанд (Таджикистан) совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Рейс U6-2641 Санкт-Петербург-Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сказали в пресс-службе.

Ранее в авиакомпании сообщили, что командир судна доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. При осмотре взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета были обнаружены останки животного происхождения и перья птиц.-0-