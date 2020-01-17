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17 января 2020, 07:29

Российский певец и композитор Игорь Николаев отмечает 60-летие

Игорь Николаев на гала-концерте мастеров искусств Москвы в Витебске. Фото из архива
Игорь Николаев на гала-концерте мастеров искусств Москвы в Витебске. Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливый певец и композитор народный артист России Игорь Николаев празднует сегодня 60-летие.

Игорь Николаев родился в городе Холмск (о.Сахалин) 17 января 1960 года в семье поэта-мариниста и капитана дальнего плавания, члена Союза писателей СССР Юрия Николаева и бухгалтера Светланы Николаевой. Родители рано заметили у сына музыкальные способности, поэтому отдали его в музыкальную школу по классу скрипки. Игорь окончил ее в 1974 году, затем поступил в Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки. В 1975 году будущий артист уехал из Южно-Сахалинска в Москву, где продолжил учебу в музыкальном училище при Московской консерватории им.П.И.Чайковского.

Диана Гурская и Игорь Николаев. Открытие фестиваля "Славянский базар-2000". Фото из архива
Диана Гурская и Игорь Николаев. Открытие фестиваля "Славянский базар-2000". Фото из архива

1980 год становится знаковым в карьере Николаева - он начинает работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачевой "Рецитал". А уже в 1983-м Примадонна исполняет первые песни, написанные для нее Игорем Николаевым: "Айсберг" и "Расскажите, птицы". В 1985 году со сцены музыкального конкурса "Песня года" звучат новые песни Николаева: "Паромщик" в исполнении Аллы Пугачевой и "Комарово", которую блестяще представил Игорь Скляр. После этого на молодого композитора обрушилась всесоюзная слава. А уже в следующем году он начинает сольную карьеру - с песни "Мельница", которая затем вошла в одноименный дебютный альбом артиста.

Примерно в то же время, в конце 1980-х, музыкант активно гастролирует, причем не только по странам ближнего зарубежья. Вместе с Аллой Пугачевой они совершают гастрольный тур по Японии по приглашению звезды японской эстрады Токико Като. Игорь Николаев сотрудничает со многими известными зарубежными артистами, среди которых Синди Лаупер (США), Лиза Нильсон (Швеция), Томми Черберг (Швеция). В 1988 году Игорь Николаев вместе с дуэтом Roxette ведет финальную часть церемонии присвоения шведской национальной музыкальной премии Grammis.

"Славянский базар в Витебске", 2007. Фото из архива
"Славянский базар в Витебске", 2007. Фото из архива

1990-е годы ознаменованы плодотворным сотрудничеством Игоря Николаева с украинской певицей Натальей Королевой. Ее дебютный альбом "Желтые тюльпаны" приносит юной артистке поистине всенародную любовь. Потом были такие хиты, как "Такси", "Дельфин и русалка", "Хрустальное сердце Мальвины" и многие другие. В 1992 году они легко собирают одну из главных российских арен - спорткомплекс "Олимпийский", где представляют программу "Дельфин и русалка". А в 1997-м их концерт проходит в Нью-Йорке, в комплексе Madison Square Garden. Параллельно стремительными темпами развивается сольная карьера Николаева, один за другим он выпускает хиты "Малиновое вино", "Поздравляю", "День рождения", "Выпьем за любовь", которые и сегодня любимы публикой.

Расставание с Натальей Королевой в начале 2000-х тяжело далось композитору, но он продолжил творить, не сбавляя темпов. Однако теперь его песни по большей части рассказывают о несчастной любви и разбитом сердце ("Пять причин", "Прости и отпусти", "Просто все прошло").

Игорь Николаев и Олег Газманов. "Мисс Минска 2009". Фото из архива
Игорь Николаев и Олег Газманов. "Мисс Минска 2009". Фото из архива

В 2004 году Игорь Николаев в качестве педагога был задействован в телевизионном проекте "Фабрика звезд - 4", затем некоторое время продюсировал одного из участников проекта Антона Зацепина.

Песня на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого "Олимпийский вальс" в 2014 году становится гимном закрытия Олимпийских игр в Сочи, композицию исполнила оперная певица Хибла Герзмава в сопровождении детского хора России и оркестра под управлением дирижера Валерия Гергиева.

Фестиваль "Золотой шлягер - 2011". Фото из архива
Фестиваль "Золотой шлягер - 2011". Фото из архива

Игорь Николаев сотрудничал со многими артистами российской эстрады. Он писал песни для Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Александра Буйнова, Жасмин, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле. Также Игорь Николаев вывел на сцену талантливую певицу Диану Гурцкая. На редкость продуктивным было сотрудничество Николаева с Ириной Аллегровой. Композитор подарил ей около двух десятков прекрасных песен, которые полюбились миллионам слушателей: "Младший лейтенант", "Привет, Андрей", "Суженый, ряженый", "Фотография 9х12", "Свадебные цветы". А восхождение "императрицы" эстрады на музыкальный олимп началось с хита "Странник мой", написанного Николаевым.

Открытие "Славянского базара в Витебске", 2018. Фото из архива
Открытие "Славянского базара в Витебске", 2018. Фото из архива

За 40 лет творческой жизни Игорь Николаев был удостоен всевозможных наград и премий: "Овация", "Золотой граммофон", ордена "Служение Искусству", ордена Петра Великого I степени. 31 декабря 2019 года композитор удостоен высокого звания народный артист России.

Концерт "Союзное государство приглашает...", 2018. Фото из архива
Концерт "Союзное государство приглашает...", 2018. Фото из архива

Творчество Игоря Николаева любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами, является постоянным гостем "Славянского базара в Витебске". В 2013 году его пригласили в Минск оценить выступления участников детского музыкального конкурса "Я пою". Юные артисты выступили с концертом, на котором исполнили песни авторства именитого композитора.

Сегодня Игорь Николаев по-прежнему полон энергии и вдохновения. Несмотря на богатейшую творческую биографию, он не останавливается на достигнутом: пишет музыку, регулярно участвует в популярных телепроектах, гастролирует. Помимо музыки всерьез увлекается большим теннисом. Как признается сам артист, он не только любит наблюдать за игрой профессионалов, но и с удовольствием выходит на корт сам.

Сергей Жилин и Игорь Николаев на концерте "Союзное государство приглашает...", 2018. Фото из архива
Сергей Жилин и Игорь Николаев на концерте "Союзное государство приглашает...", 2018. Фото из архива

Музыкант никогда не делал тайны из своей личной жизни. Первой женой Игоря Николаева стала его одноклассница Елена. Дочь Юлия родилась у пары, когда им было всего по 18 лет. Однако семейная жизнь не заладилась, и вскоре они расстались. Второй избранницей артиста стала певица Наташа Королева, творческими и семейными узами они были связаны более 10 лет. Затем, в 2010 году, Николаев женился в третий раз. С певицей Юлией Проскуряковой, которая младше артиста на 22 года, они счастливы по сей день, в семье подрастает дочь Вероника.-0-

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