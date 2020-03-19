Российский рубль занял второе место в мире по волатильности валют

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль занял второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США, сообщает ТАСС со ссылкой агентство Bloomberg.

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 25,9%. Первое место занимает Мексика с показателем волатильности 26,3%.

Таких показателей волатильности российский рубль достиг на фоне срыва сделки между РФ и Саудовской Аравией о продлении договоренностей о снижении добычи нефти после марта, а также возникшей угрозы распространения коронавируса.

Накануне, 18 марта, российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти. Курс доллара на момент закрытия основных торгов рос на 6%, до 79,97 российского рубля, а евро - на 4,64%, до 86,75 российского рубля. Однако после этого рубль продолжил падение: европейская валюта достигла 88 российских рублей, а американская вплотную приблизилась к 81. Таких показателей рынок не видел с зимы 2016 года.-0-