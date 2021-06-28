Российский центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "Эпиваккорона-Н"

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "Эпиваккорона-Н", сообщает ТАСС.

Ранее гендиректор создавшего вакцину центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от более ранней "Эпиваккороны".

"Они различаются технологическими особенностями производства. Именно это явилось основной причиной необходимости новых клинических исследований. Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений", - пояснил Ринат Максютов.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на пострегистрационные исследования, в том числе среди пожилых людей.-0-