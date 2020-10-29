Российский турист умер в Турции из-за коронавируса

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист из России умер в Анталье после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.
"Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела погибшего", - сказал собеседник агентства.
Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на вдову погибшего сообщила, что страховая компания отказывается оплатить госпиталю $2 тыс. за лечение россиянина. На просьбу прокомментировать эту информацию российская дипмиссия отметила, что данный вопрос относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 368 тыс., умерли 10 027 человек, выздоровел 319 181 пациент.-0-