Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им.А.А.Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать первый полный геном нового коронавируса, сообщает ТАСС.

"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

"Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", - заявил и.о. директора института Дмитрий Лиознов.

Генетические данные переданы в международную базу данных, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.-0-