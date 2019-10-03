Российскому кинорежиссеру Александру Рогожкину исполняется 70 лет

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России кинорежиссер и сценарист Александр Рогожкин сегодня празднует 70-летие.

Александр Владимирович родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. После окончания в 1972 году Ленинградского государственного университета получил специальность историка-искусствоведа.

В 1971 году начал работать художником на телевидении, затем художником-декоратором на киностудии "Ленфильм". Одновременно учился на художественно-графическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А.И.Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена). В 1982 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Сергея Герасимова.

Режиссерским дебютом Александра Рогожкина стала военная мелодрама "Ради нескольких строчек", снятая в 1985 году по мотивам повести Михаила Алексеева "Дивизионка". В конце 1980-х на экраны вышла драма "Караул", рассказывающая о жестоких взаимоотношениях между конвоирами, которые сопровождают осужденных в железнодорожном вагоне. В 1990 году на Западно-Берлинском кинофестивале фильм был удостоен приза Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве и приза Международной федерации кинопрессы.

В 1992 году Александр Рогожкин в рамках проекта "Русские повести" снял художественный фильм "Чекист", представленный в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в том же году.

Большую популярность режиссеру принесла комедия "Особенности национальной охоты", снятая в 1995 году. В картине сыграли замечательные актеры Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Семен Стругачев и Вилле Хаапасало. Фильм получил премию "Ника" 1996 года в номинациях "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая мужская роль" (Алексей Булдаков). Картина дала начало серии фильмов - "Операция "С Новым Годом!", "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период".

Одной из лучших картин Александра Рогожкина стал фильм 1998 года "Блокпост". Драма, посвященная теме военного противостояния, рассказывает о буднях российских солдат на Северном Кавказе. Фильм был дважды отмечен призами за лучшую режиссуру: на фестивале в Карловых Варах и "Кинотавре".

В 1990-х годах Александр Рогожкин снимал популярные сериалы "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Несомненной творческой победой стала проникновенная картина "Кукушка", снятая режиссером по собственному сценарию и вышедшая на экраны в 2002 году. Фильм продолжил традиции советского кинематографа о войне, где важны человеческие отношения, а не излишняя натуралистичность. Лента была удостоена премий "Золотой орел", "Ника", Гран-при за лучший фильм на кинофестивале "Лістапад" в Минске в 2002 году и Государственной премии РФ в области литературы и искусства в 2004 году.

Александр Рогожкин довольно закрытый человек, редко дает интервью и не участвует в телевизионных шоу. Несмотря на огромный успех его фильмов, он так и не стал публичной фигурой.-0-