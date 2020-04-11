Российскую вакцину от коронавируса протестируют 60 добровольцев

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом этапе клинических испытаний вакцины против коронавируса будут участвовать 60 добровольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора государственного научного центра "Вектор" Рината Максютова.

"На первом этапе клинические исследования будут проведены на 60 добровольцах, - сказал Ринат Максютов. - Они (списки добровольцев. - Прим. ТАСС) уже сформированы, в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены в их эффективности и безопасности. Одним из таких добровольцев является главный разработчик данных вакцин Ильназ Иматдинов".

Ринат Максютов также пояснил, в клинических исследованиях будут участвовать здоровые добровольцы в соответствии с утвержденным протоколом. По словам гендиректора, в испытаниях вакцины хотят поучаствовать немало желающих, звонки принимают от жителей как Новосибирской области, так и других регионов России.-0-