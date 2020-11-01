Рост числа пациентов с COVID-19 в России замедлился, несмотря на суточные максимумы

1 ноября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе четыре раза обновляло максимум, но в общей сложности за последние семь дней в стране выявили ненамного больше заболевших, чем неделей ранее.

С 26 октября по 1 ноября федеральный оперативный штаб сообщил о 122 904 заразившихся против 114 543 в предыдущие семь дней. Рост числа выявляемых случаев составил 7,3%, тогда как неделей ранее он был почти вдвое больше - 13,8%.

Максимальный прирост количества заболевших за день фиксировался в понедельник и четверг (17 347 и 17 717 соответственно), пятницу (18 283) и воскресенье 1 ноября, когда суточный показатель достиг 18 665.

Коэффициент распространения инфекции, по подсчетам ТАСС, за неделю увеличился с 1,05 до 1,09, однако он остается заметно ниже, чем в конце сентября - начале октября, когда показатель превышал 1,2.

В России быстро растет число выписываемых пациентов: на прошлой неделе было 67 946, на этой - уже 87 151. За счет этого доля выздоровевших сокращается медленнее, чем раньше.

Медленнее растет и количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент. С 26 октября по 1 ноября этот показатель увеличился на 33 568, или 9,6%, а с 19 по 25 октября - на 44 734, или 14,7%. Сейчас в России болеют 382 873 человека, которые заразились коронавирусом.

Количество смертей из-за коронавируса быстро увеличивается: на этой неделе штаб сообщил о 2 185 умерших против 1 863 за предыдущие семь дней. Пять раз число летальных исходов за сутки превышало 300, два раза - 200.

На показатель летальности новой инфекции это почти не повлияло - с прошлого воскресенья он, по подсчетам ТАСС, увеличился с 1,72% до 1,73%.

Следует иметь в виду, что данные штаба не являются полными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.-0-