Рост тарифов на 170%: жители Польши собирают подписи против повышения цен на газ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Польши собирают подписи в связи с резким повышением тарифов на газ. Как сообщает польское радио RMF 24, в некоторых муниципалитетах страны цены для населения повысились на 170%.

Подписи поставили около 20 тыс. жителей волости Тарново-Подгурне. К ним присоединились жители соседних Допево и Каньмижа, городов и гмин.

Подготовлено также письмо от органов местного самоуправления с призывом остановить повышение тарифов на газ. Письмо было передано Управлению по регулированию энергетики Польши, Управлению по конкуренции и защите потребителей, Министерству государственных активов и Министерству климата. Ответа от ведомств пока нет.

Тем временем жители Тарново-Подгурне готовятся к акции протеста перед офисом местной компании - поставщика газа. Акция запланирована на ближайшую пятницу.

Некоторые из местных жителей готовятся покупать чугунные печи и ставить их в квартирах. "Так дешевле, мы не можем себе позволить такие высокие тарифы", - говорит один из жителей Тарново-Подгурне.

При этом люди не уверены, что их обращение к властям возымеет действие. "Есть ходатайства, обращения, но поможет ли?" - задаются вопросам жители волости.-0-