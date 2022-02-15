Рост цен и нехватка продовольствия: Bloomberg о последствиях эскалации вокруг Украины для Европы

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне роста напряженности вокруг Украины растут цены на газ и электроэнергию в Европе, усиливается страх перед перебоями в продовольственных поставках. Об этом говорится в статье Bloomberg, перевод которой публикует "ИноСМИ".

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил 11 февраля, что Россия может напасть на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине. Россия планы вторжения неоднократно отрицала. Министр иностранных дел Украины также попытался разрядить напряженность, заявив в минувшие выходные, что никаких ключевых перемен не произошло.

Эскалация может усугубить энергетический кризис в Европе и ударить по поставкам газа и нефти, что чревато отключениями электроэнергии. Россия - основной источник природного газа в Европе, причем около трети ее экспорта идет через украинские трубопроводы. Между тем европейские хранилища пустеют, а нынешние цены впятеро выше привычного зимнего уровня.

"Непосредственное внимание уделяется возможным перебоям в поставках энергоносителей из России в Европу. Обуздать их будет очень трудно, и нынешний дефицит грозит усугубиться, - пояснил директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф. - В Европе и без того уже энергетический кризис".

Исходные цены на газ в Европе в последние дни подскочили на 14% до 88 евро за мегаватт-час - это высший показатель по активным контрактам с 31 января. А стоимость электроэнергии в Германии на март выросла на 11% до 177 евро за мегаватт-час.

Цена на нефть марки Brent превышала $96 за баррель. Фьючерсы на уголь в Европе выросли на 3,2%.

Напряженность пошатнула и рынки металлов: брокеры готовятся к перебоям в поставках. На Лондонской бирже металлов выросли цены на никель и алюминий. Палладий тоже подорожал, поскольку на Россию приходится 40% поставок металла, который используется в катализаторах.

С напряженностью крепнет и страх перебоев продовольственных поставок, поскольку на Россию и Украину приходится четверть мирового рынка пшеницы и пятая часть зерна. С нарушением нынешних потоков нехватка зерна обострится. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2% до $8,2 за бушель - максимального уровня почти за три недели.

Рост цен на энергию и другое сырье подстегивает инфляцию. Дорожают и повседневные расходы. Так, в Великобритании стоимость товаров и услуг уже достигла пикового уровня за три десятилетия. "Потребительская корзина дорожает, и важная составляющего нынешнего кризиса - энергетика", - сказал британский активист Кампании против перемены климата Джон Синха.

В минувшие выходные он протестовал в Лондоне против подорожания счетов за электроэнергию. "Людям приходится выбирать между едой и теплом, и нехватка топлива - серьезная проблема", - рассказал активист.-0-