Рост заболеваемости коронавирусом в США поставил под угрозу запуски в космос

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опасается задержек с пусками ракет. Это связанно с необходимостью перенаправить поставки жидкого кислорода с американских космодромов в больницы из-за роста заболеваемости COVID-19 в США. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на заявление NASA, сообщает ТАСС.

Как отмечается, текущая потребность в медицинском жидком кислороде из-за пандемии повлияла на доставку необходимого для запусков жидкого азота. Такие крупные американские компании, как SpaceX, ULA и Virgin Orbit, используют кислород, охлажденный до жидкой формы, в качестве топлива для запуска своих ракет.

Кроме того, сжиженный кислород применяется для поддерживающей терапии зараженных коронавирусом пациентов. Поскольку находящиеся на аппаратах ИВЛ больные нуждаются в кислороде, им отдан приоритет в цепочке поставок товарного газа.

"Люди превыше всего", - приводит Bloomberg слова вице-президента по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричарда Крейга. По его словам, нехватка водителей коммерческих грузовиков, занимающихся перевозкой кислорода, усугубляет проблемы с поставками в больницы. Ричард Крейг добавил, что некоторые производители расширили географию транспортировки газа и начали перевозить жидкий кислород в радиусе 300-500 км от производственных площадок.

Сентябрьский запуск спутника наблюдения за Землей Landsat 9 уже был отложен на неделю из-за ограничений, с которыми столкнулся поставщик газа Airgas.-0-