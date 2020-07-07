Рост зоонозных заболеваний эксперты связали с деградацией окружающей среды

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В исследовании, подготовленном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), эксперты связали рост зоонозных заболеваний с деградацией окружающей среды, сообщает Радио ООН.

В числе основных причин проникновения в человеческую среду заболеваний от животных (зоонозных) - повышение спроса на животные белки, все более широкое применение интенсивных методов ведения сельского хозяйства, расширение масштабов эксплуатации дикой природы и изменение климата.

Эксперты отмечают, что COVID-19 - один из примеров зоонозных заболеваний. Предполагается, что источником коронавирусной инфекции, которой заразились более 11 млн человек, а 500 тыс. умерли от ее последствий, могли стать летучие мыши. Рост таких заболеваний ученые связывают с деградацией окружающей среды.

"Наука недвусмысленно говорит нам, что если мы и дальше будем эксплуатировать дикую природу и разрушать экосистемы, то в ближайшие годы эти болезни одна за другой будут передаваться от животных к человеку", - отметила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

К числу зоонозных заболеваний относятся еще лихорадка Эбола, Ближневосточный респираторный синдром, энцефалит Западного Нила и лихорадка долины Рифт. Причем, по заключению экспертов, их проникновению в человеческую среду способствовали антропогенные факторы, то есть деятельность самого человека.

Среди мер, которые бы позволили не допустить новой пандемии, авторы доклада предлагают применять подход "Единое здоровье", который предполагает в борьбе с зоонозными заболеваниями объединить знания в области здоровья человека, ветеринарии и окружающей среды.

От зоонозных заболеваний каждый год умирает 2 млн человек - как правило, в странах со средним и низким доходом. Они также вызывают болезни и падеж домашнего скота, лишая фермеров дохода. По данным доклада, зоонозные болезни привели к потерям более $100 млрд, и это не считая пандемии COVID-19, которая, по прогнозам, в ближайшие годы обернется потерей $9 трлн.

Доклад был представлен по случаю Всемирного дня борьбы с зоонозом, который отмечается 6 июля. В этот день в 1885 году французский биолог Луи Пастер успешно провел испытание первой вакцины против бешенства, которое является зоонозным заболеванием.-0-