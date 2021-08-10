Роста заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать во второй половине сентября - вирусолог

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в России пока не дают возможности поставить эпидемию под контроль. Повторный рост заболеваемости может произойти в середине или в конце сентября, когда основная масса граждан вернется из отпусков. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, сообщает ТАСС.

"Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный, поэтому я бы пока не обнадеживался. Очень хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась, но я боюсь, что так не будет в дальнейшем", - сказал Евгений Тимаков.

Он также высказал недовольство текущими темпами вакцинации от коронавируса в России. В частности, по его словам, охват вакцинацией пока не дает возможности контролировать эпидемию. "Темпами вакцинации я недоволен, потому что то, что сейчас сделано, как-то помогает, но, к сожалению, не дает контроль над эпидемией. То, что мы видим снижение заболеваемости, это снижение в мегаполисах и в тех местах, где люди приобретают популяционный иммунитет, где вакцинация поставлена на должном уровне. Но мы сейчас забываем о том, что Россия - это страна, где не во всех регионах проведена грамотная вакцинация. Плюс сейчас летний период отпусков, когда идет перераспределение туристических потоков. Если мы посмотрим на заболеваемость в местах, посещаемых туристами, то там она в данный момент никаким образом на спад не идет. Поэтому надо оценивать ситуацию в общем масштабе", - пояснил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 6 491 288 случаев заражения, выздоровели 5 788 710 человек, умерли 166 442.-0-