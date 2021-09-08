Росздравнадзор: среди заболевших COVID-19 россиян полностью привиты были не более 2%

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, составляют не более 2% от всех заболевших COVID-19 в стране. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщает ТАСС.

"Да, мы не скрываем, что есть заболевшие после вакцинации. Но мы учитываем заболевших после вакцинации после 42-го дня", - сказала она, дополнив, что это тот период, когда уже сформирован иммунитет и когда пациент уже заболевать не должен. "Не более 2% от всех заболевших составляют лица, которые были привиты", - добавила Алла Самойлова.

При этом среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией 90% - непривитые пациенты.

Среди наиболее частых реакций на прививку от коронавируса Алла Самойлова назвала незначительное повышение температуры, проявления ОРЗ или ОРВИ, небольшую слабость. Однако все эти симптомы проходят в течение двух-трех дней.-0-