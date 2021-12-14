RuBaltic: энергетический кризис ведет к социально-политическому взрыву в странах Балтии

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Литве, Латвии и Эстонии рекордно выросли цены на отопление, оплачивать коммунальные услуги домохозяйства не в состоянии. Население ради оплаты отопления готовится экономить на всем остальном. Такое поведение грозит подорвать потребительскую модель экономики стран Балтии и вызвать в них новый экономический кризис, пишет аналитический портал RuBaltic.

Стоимость отопления для жителей Вильнюса выросла вдвое. Жители двухкомнатной квартиры в литовской столице, к примеру, должны будут заплатить за отопление в ноябре 84 евро. Это на 214% больше, чем год назад.

В других Прибалтийских республиках ситуация столь же критическая. В Латвии с ужасом ждут декабрьских платежек. Поставщик природного газа для населения Latvijas Gaze объявил об увеличении тарифов для потребителей на 54-93% - в зависимости от размеров потребления. Домохозяйства, которые расходуют от 250 до 500 куб.м газа, будут платить около одного евро за кубометр. Для домохозяйств, расходующих более 500 куб.м, цена вырастет до 0,80 евро за кубометр - практически вдвое.

В Эстонии газ для частных потребителей сейчас стоит 0,66 евро за кубометр, а с нового года будет стоить 1,27 евро за кубометр - рост почти вдвое.

Экспонентальный рост коммунальных тарифов провоцирует в Литве, Латвии и Эстонии новый экономический кризис. Причинно-следственная связь здесь очень простая. Литовцы, латыши и эстонцы уже переходят на режим жесткой экономии, чтобы вытянуть непосильную ношу оплаты коммунальных услуг. Согласно социологическим опросам, 40% жителей Литвы, 57% жителей Латвии и 65% жителей Эстонии ради оплаты платежек на ЖКХ готовы урезать все свои остальные расходы.

Такая ситуация самым непосредственным образом отразится на экономике. Экономическая модель постсоветской Прибалтики основана на сфере услуг. Услуги создают более половины ВВП Литвы, Латвии и Эстонии. Функционирование такой экономической модели основано на внутреннем потреблении. Потребление населения - это топливо, на котором работает экономика. В странах Балтии оно подстегивается самыми разными стимулами, включая нерыночные: дотации Евросоюза, денежные переводы трудовых мигрантов оставленным на родине семьям.

Тотальная экономия большинства населения на всем остальном потреблении ради того, чтобы оплатить неподъемные коммунальные услуги, ведет к деградации спроса в странах Балтии, и из-за этого Литва, Латвия и Эстония могут влететь в новое крутое экономическое пике.

"После этого будет уже неважно, из-за чего в странах Балтии начались массовые протесты: из-за космических тарифов на газ и тепло или из-за экономического кризиса, вызванного ситуацией на рынке коммунальных услуг. Причина в любом случае одна - стратегически ошибочная энергетическая политика прибалтийских правительств, которую они полтора десятилетия не только проводили в своих странах, но и навязывали всему Европейскому союзу", - отмечает RuBaltic.

Атомную энергетику в странах Балтии ликвидировали, в газовой энергетике много лет разрушали всякие возможности для конструктивного сотрудничества с Россией и предпочитали нормальным отношениям с "Газпромом" почти забытые сейчас СПГ-терминалы.

Вместо стабильных и надежных источников дешевой энергии прибалтийские политики предпочитали самые дорогие на рынке и при этом бесполезные в кризис технологии вроде биотоплива и зеленой энергии, а из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь - Россия - Эстония - Латвия - Литва), которое сейчас спасает страны Балтии, вопреки всем здравым соображениям хотят выйти.

"Социально-политический взрыв, к которому ведет энергетический кризис в странах Балтии, станет естественной реакцией местного населения на провальную энергетическую политику руководства Эстонии, Латвии и Литвы. Этот энергетический кризис порожден теми догмами, которые прибалтийские политики год за годом отстаивали в энергетике. Кризисная ситуация на рынке продемонстрировала, что догмы неадекватны реальности. И теперь за них пора отвечать", - резюмирует RuBaltic.-0-