Рукопись повести Наполеона продадут на аукционе в Лондоне

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торги аукционного дома Bonhams в Лондоне выставлена рукопись Наполеона Бонапарта "Клиссон и Евгения", сообщает "МИР24".

Речь идет о фрагменте рукописи французского императора. Как пояснили в торговом доме, всего известны пять частей рукописи, и Bonhams продает одну из них – это четыре страницы текста со множеством правок.

Представители аукционного дома сообщили, что до 1991 года рукопись принадлежала Британскому железнодорожному пенсионному фонду, после чего была продана на аукционе коллекционеру из США.

"Герой "Клиссона и Евгении", который описывается как храбрый, жаждущий славы и чрезвычайно талантливый человек, имеет заметное сходство с тем, как Наполеон представлял самого себя. Этот фрагмент дает представление о сознании человека, стоящего на пороге превращения в одну из самых известных и узнаваемых фигур в мировой истории", – сказал глава лондонского подразделения "Книги и рукописи" Bonhams Мэтью Хэли.

По словам Хэли, во многом автобиографическая повесть была написана в 1795 году, когда Наполеон служил в армии.

Торги состоятся 27 октября.-0-