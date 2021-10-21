Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 21 октября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:39 Рукопись повести Наполеона продадут на аукционе в Лондоне В мире
20.10.21
20.10.21 23:59 Футболисты "Зенита" проиграли "Ювентусу" в Лиге чемпионов Спорт
20.10.21 23:37 Гандболисты "Мешков Брест" в пятый раз проиграли в Лиге чемпионов Спорт
20.10.21 23:08 Клык размером с ладонь: дайвер выловил зуб древней акулы В мире
20.10.21 22:40 В Европейском регионе ввели 1 млрд доз вакцин против коронавируса В мире
20.10.21 22:00 Индексы Dow Jones и S&P 500 растут до рекордных показателей В мире
20.10.21 21:49 Киевское "Динамо" уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов Спорт
20.10.21 21:44 Врач рассказал, когда вакцинированные против COVID-19 чаще всего заболевают Общество
20.10.21 21:40 В Беларуси потеряли Президента? Пресс-секретарь заверила, что Лукашенко в курсе всего и слышит людей Президент
20.10.21 21:32 В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии 17 октября победила правящая партия В мире
20.10.21 21:27 Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, как она перенесла коронавирус Общество
20.10.21 21:26 В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе В мире
20.10.21 21:11 Молодежный театр эстрады готовит несколько премьер Культура
20.10.21 21:01 Пять домашних матчей рижского "Динамо" в КХЛ пройдут без зрителей Спорт
20.10.21 20:54 Семейные случаи COVID-19 из-за штамма дельта стали встречаться чаще Общество
20.10.21 20:49 По вине водителей автобусов с начала года в Минске произошло 25 ДТП Происшествия
20.10.21 20:38 МВФ: новой инфляционной спирали в Европе не будет В мире
20.10.21 20:36 Спектакль РТБД "Гэта ўсе яна" можно увидеть 26 октября онлайн Афиша
20.10.21 20:32 Хоккеисты минского "Динамо" сыграют в выездной серии матчей чемпионата КХЛ Спорт
20.10.21 20:27 Сикорский предложил ЕС ввести санкции против Средиземного моря, через которое мигранты прибывают в Европу Общество
20.10.21 20:18 Сикорский: действия ЕС напоминают поведение матери-истерички, которая не может справиться с детьми Общество
20.10.21 20:05 Беларусь рассчитывает на принятие ICAO действенных мер для отмены санкций в отношении "Белавиа" Политика
20.10.21 19:48 Врач: не стоит ориентироваться на титр антител для принятия решения о вакцинации Общество
20.10.21 19:44 Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко в ковидном отделении приподнял маску Президент
20.10.21 19:42 Боровик: возможность Беларуси проводить суверенную политику не устраивает Запад Общество
20.10.21 19:32 Минюст установил порядок работы с документами в электронном виде в госархивах Общество
20.10.21 19:27 Бранцевич: "зеленое" финансирование ориентировано на региональные проекты Экономика
20.10.21 19:21 Опрос: Трамп по популярности в США обошел Байдена В мире
20.10.21 19:14 Ретроспективные показы фильмов к 85-летию со дня рождения Виктора Турова пройдут в Беларуси Афиша
20.10.21 19:01 Эксперт дала рекомендации по защите детей от COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
В мире
21 октября 2021, 00:39

Рукопись повести Наполеона продадут на аукционе в Лондоне

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торги аукционного дома Bonhams в Лондоне выставлена рукопись Наполеона Бонапарта "Клиссон и Евгения", сообщает "МИР24".

Речь идет о фрагменте рукописи французского императора. Как пояснили в торговом доме, всего известны пять частей рукописи, и Bonhams продает одну из них – это четыре страницы текста со множеством правок.

Представители аукционного дома сообщили, что до 1991 года рукопись принадлежала Британскому железнодорожному пенсионному фонду, после чего была продана на аукционе коллекционеру из США.

"Герой "Клиссона и Евгении", который описывается как храбрый, жаждущий славы и чрезвычайно талантливый человек, имеет заметное сходство с тем, как Наполеон представлял самого себя. Этот фрагмент дает представление о сознании человека, стоящего на пороге превращения в одну из самых известных и узнаваемых фигур в мировой истории", – сказал глава лондонского подразделения "Книги и рукописи" Bonhams Мэтью Хэли.

По словам Хэли, во многом автобиографическая повесть была написана в 1795 году, когда Наполеон служил в армии.

Торги состоятся 27 октября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
аукцион знаменитость Франция
Новости рубрики В мире
Фото michael.nastasio/Newsflash Клык размером с ладонь: дайвер выловил зуб древней акулы
Фото из архива В Европейском регионе ввели 1 млрд доз вакцин против коронавируса
Фото из архива Индексы Dow Jones и S&P 500 растут до рекордных показателей
Фото news.err.ee В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии 17 октября победила правящая партия
Фото из архива В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе
Фото reuters.com МВФ: новой инфляционной спирали в Европе не будет
Главное
"Представьте, что война и мы живем в военное время". К чему призвал Лукашенко медиков в Боровлянах
Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: есть осторожный оптимизм
Субботин: экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд
Теперь держатели карточек БЕЛКАРТ Беларусбанка могут переводить деньги в Россию на карты "Мир"
Топ-новости
Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной
"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь
В Беларуси потеряли Президента? Пресс-секретарь заверила, что Лукашенко в курсе всего и слышит людей
Беларусь рассчитывает на принятие ICAO действенных мер для отмены санкций в отношении "Белавиа"
ЕС, почему стоим? Репортаж из пункта пропуска на границе, где фуры сутками ждут очереди
Макей обсудил с послом Индии перспективы торгово-экономического сотрудничества
Дом с умом - с помощью мобильного телефона! Старт продаж товаров Умного дома в МТС
Кунцевич: медиа следует компетентно освещать тему COVID-19, не позволяя фейкометам сеять панику
Врач: в реанимациях с COVID-19 вакцинированных меньше 1%
МАРТ установил новые тарифы на услуги в электроэнергетике
Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций
Аппараты советов безопасности Беларуси и Казахстана обсудили противостояние новым вызовам и угрозам
Крупко: продовольствия будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт
Шойгу: РФ и Беларусь утвердили план военного сотрудничества на 2022 год
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.