Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ушел на самоизоляцию

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушел на самоизоляцию после поездки в Эфиопию. Выяснилось, что один из членов его делегации был заражен коронавирусом. Об этом Боррель написал в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я получил информацию во вторник во второй половине дня, что один из членов делегации, которая ездила со мной и еврокомиссаром [по антикризисному управлению] Янезом Ленарчичем в Эфиопию на прошлой неделе, сдал позитивный тест на коронавирус. Я прошел тест по возвращении в воскресенье, и он был отрицательным. Я ухожу на самоизоляцию в соответствии с действующими нормами и буду ждать второго теста", - написал он.

По бельгийским нормам, после любого контакта с человеком, у которого выявлен коронавирус, нужно выдержать недельный карантин и сдать два теста. Если любой из тестов окажется положительным, карантин будет продлен до 14 дней, независимо от наличия симптомов болезни.-0-